Het NPO3-kerstpakket!

Dit jaar krijg je (ook?) een kerstpakket van je favoriete tv-zender. Daarin kijken we terug op het afgelopen jaar en vooruit naar wat komt!

Voor velen onder ons is een kerstpakket niet de leukste attentie die je van je baas zou kunnen krijgen rond de feestdagen. Zo doos met lang houdbaar etenswaar, waarvan de helft al door naar de voedselbank kan, omdat jij je er toch niet gaat wagen. En zie zo'n apparaat maar eens met het OV thuis te krijgen, want in je rugzak past 'ie niet.

Alternatief kerstpakket

Nee, wij bij NPO 3 doen dat graag anders. Wij bieden jou ook een kerstpakket aan, maar dan met het leukste dat wij te bieden hebben. Dat ook nog eens gewoon op een beeldscherm te consumeren is (al kun je dat ook met bijv. leverpaté doen, maar dat wordt zo'n bende)!

Geniet van het NPO 3 Kerstpakket 2016!:

We hebben een heel jaar kijkcijfers doorgelopen om tot de Top 5 aan best bekeken programma's te komen. En daar zaten een aantal verrassende namen tussen!





Naast veel humor en spraakmakende programma's, maken wij ook content die je diep raakt. Dit zijn de 5 waar wij het niet droog bij konden houden.





Deze fragmenten werden het afgelopen jaar massaal bekeken, dus dan zullen ze wel heel erg goed zijn!





Afgelopen jaar waren er al genoeg drama series op NPO3, maar er liggen er nog een aantal op de stapel voor 2017! Dit zijn de 5 toppers waar wij naar uit kijken.





Geen schuddende beelden, maar wel beelden die voor de nodige OPschudding zorgen. Dit is de Top 5 van de meest shocking fragmenten van 2016.





In deze lijst vind je de programma's van afgelopen jaar waar de NPO3-redactie van vindt dat jij ze nog eens moet bekijken. Het zijn vooral mooie programma's waar jij tijdens de kerstvakantie uitgebreid de tijd voor hebt om ze terug te kijken.





Er kwamen heel wat hilarische, opvallende en hartverscheurende fragmenten voorbij afgelopen jaar, maar er kunnen natuurlijk maar een paar de beste zijn! Speciaal door jullie geselecteerd, hierbij de beste 5 Facebook-fragmenten van 2016.





Is er een betere manier om het jaar af te sluiten dan met muziek? Precies. Dachten wij ook. En dus komt er voor het einde van het jaar een ware platenzaak aan muziek(documentaires) jouw kant op!





3LAB is de kraamkamer voor nieuwe programma's en talent. En dat talent is er. Getuige ook deze vijf titels die als beste uit de bus kwamen.