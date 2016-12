Het grappigste van 2016

Om deze beelden werd het afgelopen jaar het aller-aller-allerhardst gelachen! Tijd om ze terug te kijken #lol.

1) Lerarenkamer

Sinds meneer Heydrich uit Rundfunk ons "allemaaaal onvoldoeeende" gaf, is hij een regelrechte hit! Maar niet iedereen heeft reden om van hem te houden. Het slachtoffer van deze ultra-foute docent is wiskundeleraar Barteljaap. Maar is Barteljaap wel leraar genoeg om de lerarenkamer in te mogen?







2) Ria vertrekt

Voor Ria uit Draadstaal is de maat vol met Fred en ze pakt haar spullen. Fred reageert daar op door bijna ieder Nederlands spreekwoord te gebruiken - maar dan fout.







3) "Het leven is geen bitterbal"

Soms zit het allemaal niet mee maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En dat komt volgens Wesley uit Vier Handen op Een Buik omdat het leven geen bitterbal is. Maar waarom is het leven eigenlijk geen bitterbal?

5) De zwarte monsterlul

Het is de welbekende wijsheid, dat zwart mannen een, nja hoe zeg je dat, een hele grote mannelijkheid hebben. In Toren C durven ze het bijna niet te vragen, hoewel ze dat wel heeeul graag willen weten. Het antwoord spreekt boekdelen.

6) De korfbalterroristen

Dit jaar werden mannen die een aanslag pleegde op een moskee veroordeeld wegens terrorisme. Want voor de wet maakt het niet uit waarom je tot een terroristische daad komt, als is het omdat je erg van korfbal houdt. Jawel, korfbal. Dat moet je net tegen Zondag met Lubach zeggen.