De grootste knallers van 2016

Ontkurk de champagne maar: dit zijn de best bekeken programma's van het afgelopen jaar.

5) Vier handen op een buik - Raimaline en Ellemieke Vermolen

De 20-jarige Raimaline en haar 19-jarige vriend Freddy krijgen een kind, en presentatrice Ellemieke Vermolen probeert ze te helpen tijdens de zwangerschap. Want dat is keihard nodig. De licht ontvlambare Freddy en Raimaline liggen constant met elkaar overhoop en hebben vrijwel geen geld. Zou het Ellemieke lukken Freddy aan een baan te helpen en hun relatie wat rustiger te maken?



4) HS13

In deze serie zit eigenlijk alles: spanning, liefde, verraad en sensatie. Om deze super goed bekeken serie het best te volgen kun je natuurlijk het best beginnen bij de eerste aflevering.





3) Rundfunk - Schwanzgesteuert

In deze bizarre aflevering van Rundfunk trekt Tim zich af in het klaslokaal, en als straf mag hij hem hierna niet meer door het vuistje laten gieren. Hierdoor hoopt er een vreselijk grote hoeveelheid seksuele frustratie op in Tims puberlichaam.

2) Lauren! - Nudisten

Honderdduizenden mensen keken naar de aflevering waar Lauren Verster in Engeland een naturistendorp bezocht. Voor degene die onder een steen woont: een woonpark waar iedereen constant in zijn nakie loopt. De meesten keken in hitsige afwachting of Lauren ook in haar geboortepak zou gaan verschijnen #spannend.

1) Anorexia special - Emma wil Leven

De meeste afleveringen in deze lijst zijn natuurlijk leuk, lachen, spannend of lief. Het best bekeken NPO3-programma van 2016 was geen van deze dingen, maar maakte ontzettend veel los in het land. In de documentaire Emma wil Leven volgen we Emma die vanwege haar ziekte anorexia nervosa al jaren niet meer wil eten. Ze is uitbehandeld maar op het laatste moment leeft ze ineens op en besluit ze te willen leven. Helaas is het dan al te laat, en uiteindelijk overlijdt ze aan haar ziekte. De ontzettend heftige documentaire Emma wil Leven over de aan anorexia lijdende Emma raakte bijna iedereen.