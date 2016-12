De Verborgen Parels van 2016

'Oohja, dat was er ook nog!' Verborgen Parels zijn programma's die geruislozer voorbijgingen dan ze eigenlijk verdienden.

In deze lijst vind je de programma's van afgelopen jaar waar de NPO3-redactie van vindt dat jij ze nog eens moet bekijken. Het zijn vooral mooie programma's waar jij tijdens de kerstvakantie uitgebreid de tijd voor hebt om ze terug te kijken.



1) Exitus - Spookdorpen

Oude, vervallen, industriële gebouwen. Je kunt er uren in rondlopen en ze zijn de perfecte plek voor illegale raves. Filmmakers Bob Thissen en de Vlaming Jeroen Swyngedouw reisden de wereld over om dit soort gebouwen te bezoeken. Ze schoten prachtige beelden en brengen de verhalen van gebouwen tot leven nadat ze jaren stil hebben gestaan. Een absolute aanrader om te kijken! In de onderstaande aflevering wordt een spookdorp in de Georgische regio Abchazië bezocht. We zien indrukwekkende lege gebouwen en horen de laatste overgebleven bewoners. Kijken dus!





2) Danny Zoekt Problemen



Eigenlijk is alles wat Danny Ghosen maakt een pareltje. Kortgeleden maakte hij nog de supergave serie Danny in Arabistan over hoe het is om jong te zijn in een Arabisch land. In Danny Zoekt Problemen houdt hij het dichter bij huis. Homotolerantie in Groningen, drugsgebruik op het platteland waar niemand over praat en criminaliteit op campings. Het zijn problemen waar je niet vaak wat over hoort, maar die wel degelijk spelen. In het fragment hieronder spreekt hij met mensen in de Utrechtse wijk Overvecht over de komst van een asielzoekerscentrum. Hun reactie is duidelijk: "de fik erin!".

3) Ajouad: Kaaskop of Mocro?

Als je in Amsterdam bent geboren en getogen, maar je ouders komen uit Marokko, ben je dan een Nederlander of een Marokkaan? Ajouad vraagt het zich in deze serie hardop af. Want hoewel zijn familie oorspronkelijk uit Marokko komt, heeft hij zijn hele leven hier gewoond. Is Ajouad zo 'verkaasd' als het maar kan of gewoon nog op en top Mocro. In het onderstaande fragment spreekt hij met de succesvolle chirurg Abdelali die vindt dat je de kansen die je in Nederland krijgt moet omarmen en niet snel bij de pakken neer moet gaan zitten. Bekijk de rest van de serie hier.





4) Americanos

De Verenigde Staten van Amerika is het rijkste land dat ooit heeft bestaan. Niet gek dus dat arme mensen uit omringende landen er een hoop voor over hebben om daar naartoe te gaan. De reis die ze moeten afleggen naar Amerika is alleen levensgevaarlijk en de Amerikanen zelf zitten helemaal niet te wachten op nieuwkomers. Stef Biemans volgt in Americanos de reis van immigranten vanuit Guatemala naar Amerika.

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft het niet zo op Mexicanen en zij niet op hem. De kinderen reageren hun frustratie af door te meppen op een traditionele papier manche ezel met Trumps hoofd - ook wel een piñata genoemd - en het snoepgoed dat er uitvalt op te eten.

5) Dictator

Wat als wij ineens geen stem meer hebben en alles wat onze leider zegt moeten doen? Het is natuurlijk moeilijk voor te stellen dat wij minister-president Mark Rutte of Koning Willem-Alexander massaal gaan vereren. In het sociale-experiment Dictator gaan kandidaten de uitdaging aan om in een dictatuur te wonen. De 'kameraden' doen alles wat de leider van de dictatuur zegt en delen elkaar op in het vervullen van taken om dit zo goed mogelijk te doen. Het is super interessant om te zien hoeveel de kandidaten van zichzelf moeten opgeven om in de dictatuur te kunnen functioneren. Kijken!





6) Break Free

We eindigen met de heftigste serie. De wereld rond zeilen, bergtoppen beklimmen of en heel veel van de wereld zien: bijna iedereen droomt ervan. Maar wat als je tijdens zo'n droomreis om het leven komt. Slik. Break Free is een eerbetoon aan vijf jonge mensen die dit overkwam. Chris Zegers reist de noodlottige tochten na en er wordt gesproken met nabestaanden en we zien mooie beelden van de gevallen helden zelf. De serie is super heftig, maar ook fantastisch mooi. De NPO3-redactie raadt jou deze serie van harte aan.

In de eerste reis vertellen we het verhaal van Laurens Higler die op 26-jarige leeftijd die tijdens het rondzeilen van de wereld om het leven kwam.