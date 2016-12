Het hardst gehuild

Naast veel humor en spraakmakende programma's, maken wij ook content die je diep raakt. Zeker deze 5.

Van Sanne die langs komt met een gitaar om een zeer persoonlijk nummer te schrijven tot Emma en haar strijd tegen anorexia. De onderstaande programma's hebben velen diep geraakt. Een tip van de redactie: leg alvast een stapel zakdoeken klaar.



Lieve S-S-Sanne

Negen jaar geleden is Jennifers zusje Angelina overleden bij een auto-ongeluk. Sanne schrijft een nummer voor haar moeder. Daarnaast is Sanne op de Zwarte Cross. Zij heeft jaren geleden artiestenbegeleider Evert ontmoet. Drie jaar geleden is hij plotseling overleden. Verder wil Remco een nummer voor zijn vriendin Femme. Hij wil haar ten huwelijk vragen.

Fact & Villerius

Op de Filipijnen worden kinderen voor kleine vergrijpen in de cel gegooid. Jessica bezoekt een 'opvanghuis' waar kinderen in overvolle smerige cellen vastzitten zonder uitzicht op een proces

3LAB: The Origin Of Trouble

Tessa's ouders zijn gescheiden, ze groeide op bij haar moeder. In haar prijswinnende eindexamenfilm gaat ze de confrontatie aan met haar vader en ontdekt ze het ware verhaal achter de echtscheiding.



Serious Request

De 6-jarige Tijn is ongeneeslijk ziek en zijn levensverwachting is minder dan een jaar, toch wil hij zich samen met zijn ouders deze week inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor voor Serious Request.