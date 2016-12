De populairste fragmenten van 2016

Deze fragmenten werden het afgelopen jaar massaal bekeken, dus dan zullen ze wel heel erg goed zijn!

1) Lauren Verster in haar nakie

In Lauren! bezoekt de presentatrice een nudistencamping in Engeland. En als onderzoeksjournaliste kun je daar natuurlijk geen onderzoek naar doen door zelf de kleding in de wilg te hangen.

2) Undercover in het Dolfinarium

Het waterpretpark waar we als kind waarschijnlijk allemaal weleens zijn geweest is immens populair. De shows van dansende dolfijnen, zeehonden en walrussen maken bijna ieder kind blij. Maar hoe goed is dit eigenlijk voor Flipper en z'n vriendjes? Rambam ging undercover op onderzoek uit.

3) 'Ff lekker neuken is er niet bij'

Seks, uiteindelijk draait vrijwel alles in het leven om dit mysterieuze liefdesspel. In Spuiten en Slikken legt Wijnand uit dat seksen een stuk lastiger gaat als je in een rolstoel zit.

4) Gwen regelt een MILF

De 'mother I'd like to fuck', afgekort tot MILF, is een bloedmooie vrouw van een zekere leeftijd. In 3Lab bespreken de dames van BNN hoe het is om een man van leeftijd aan de haak te slaan.

5) Lichamelijke klachten van teveel seks

Vrouwen in de prostitutie moeten lichamelijk ontzettend hard werken. De hoeveelheid seks die zij hebben heeft een slopend effect op onder andere hun baarmoederhals. Jojanneke praat hier met een prostituee over.