Het beste van 3LAB uit 2016

3LAB is de kraamkamer voor nieuwe programma's en talent. En dat talent is er. Getuige ook deze vijf titels die als beste uit de bus kwamen.

1. Wijsheid komt met de eeuwen



In Wijsheid komt met de Eeuwen maken we kennis met intelligente twintigers die in de knoop zitten met een levensvraag. Ze krijgen hierin advies en worden verrast door een videoboodschap van een drietal honderdjarigen. Samen hebben deze eeuwelingen meer dan 300 jaar levenservaring waardoor hun boodschap een enorme impact achterlaat bij de twintigers.



2. Brieven van Pancho



Regelmatig ontvangt Shay Kreuger brieven uit de bajes. Het radiostation FunX, waar zij DJ is, staat namelijk vaak aan in gevangenissen. Sinds een half jaar schrijft ze een van deze gevangenen terug, Pancho is zijn naam. De brieven die Shay en Pancho elkaar sturen vormen de aanleiding om dieper in de wereld van briefschrijvers te duiken. Wat kan dat contact met vrienden, familie en totale vreemden betekenen voor een gevangene? Shay gaat op onderzoek uit en spreekt de mensen die meer ervaring hebben met brieven uit de bajes.





3. Tussen Groningen en Zwolle



Grijze lui met rollators jagen jonge mensen uit de impopulaire provincie Drenthe. Neven Jasper en Stijn Steenhuis willen hier iets aan doen! Ze gaan op safari door hun verlaten thuisprovincie en maken van het dorpje Nieuw-Amsterdam het nieuwe Amsterdam. Campagnetijd! #DrentheForPresident



4. Infantilio

Een black comedy over de absurditeiten van het volwassen leven, nagespeeld door kinderen. Alle onderwerpen die het dagelijks nieuws beheersen zijn potentieel doelwit van Infantilio. De volwassen wereld wordt genadeloos ontmaskerd wanneer die uit de mond van een tienjarige komt. Twee hippe vriendinnen in de sportschool: "Brood komt er bij ons dus niet meer in. Het is de duivel. Ik eet helemaal glutenvrij en de kids ook."



5. THUNDER



De pretparkfans Phil en Pascal maken een roadtrip door Zweden om hun grootste droom in vervulling te laten gaan: een ritje in de achtbaan Wildfire! Tijdens hun reis wordt de vriendschap tussen de twee autistische jongens flink op de proef gesteld. Kunnen ze concessies naar elkaar doen om hun doel te bereiken?