De schokkendste beelden van 2016

Dit zijn de beelden die maar niet van je netvlies te halen zijn en de verhalen die je maar niet kunt vergeten, maar je moet ze toch zien!

1) Een pik operatief wegsnijden

We beginnen gelijk met heftig gesjor aan de penis. In Spuiten & Slikken op Reis is Tim Thailand bij een operatie van een zogenaamde Ladyboy die een echte vrouw wil worden. Om het dus simpel te zeggen: ze snijden een pik eraf en maken er een vagina van.

2) Penisverlengingsoperatie

Sommige mannen willen juist een veel groter klokkenspel dan zij al hebben. In Facts & Villerius zien we hoe mannen naar de Emiraten afreizen om hun klabanus een stukje langer te maken dan hij is.



3) Zestien en al he-le-maal naar de klote van drugs

Die prachtige dikmeneer van het plaatje bij dit artikel is Big LA. In Spuiten & Slikken Op Reis bezoekt Jan de Sausage Castle in Amerika. Dat is een party-resort waar de meest extreme seksfantasieën werkelijkheid worden en waar je overal kunt schieten. Als je de aflevering terugkijkt kun je als klap op de vuurpijl die dikke man nog een enorm bommetje zien maken.



4) Een kater duurt TWEE MAANDEN

Na een avondje buizen kun voelt iedereen zich intens verrot, maar na een dag - of soms twee - voel je je al een stuk beter. Maar in Broodje Gezond blijkt dat je lichaam veel en veel langer moet herstellen van dat hevige gekantel.

5) 'Amateurpooier zoekt zaadhoer'

Eigenlijk kan de hele serie van Jojanneke in de Prostitutie wel in deze lijst staan. Jojanneke ziet op een website hoe absurd grof de advertenties zijn op een professionele sekswerkers site.



6) Op je 21ste weten dat je pedo bent

Pedoseksuele - volwassenen die seksuele en lustgevoelens voor kinderen voelen - staan in de maatschappij waarschijnlijk het laagst op pikorde. In Je Zal Het Maar Zijn spreekt Sophie Hilbrand met een jongen van nog maar 21 die weet dat hij zo is. Ze spreekt op met hem over hoe het is om zo te zijn, hoe je dat moet accepteren en mee moet leven. Heel heftig.

7) Drugsverslaafden worden bij bosjes neergeschoten

Het Aziatische land de Filipijnen heeft sinds kort Rodrigo Duterte als president. Een man die zich erop voorstaat keihard tegen misdaad op te treden. Zo bekende hij laatst dat hij als burgemeester drie keer een drugsdealer heeft neergeschoten. In Facts Villerius ziet Jessica Villerius hoe drugsverslaafden worden neergeschoten en gevangenissen sinds kort vol zitten met piepjonge kinderen.