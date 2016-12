Waar kijken we naar uit in 2017?

Het einde van het jaar komt in zicht en dat betekent vaak vooral 'oud', met terugblikken op het afgelopen jaar. Maar laten we vooral 'Nieuw' niet vergeten! Hier kijken wij naarstig naar uit!

Dream School

Bekende Nederlanders proberen zestien schoolverlaters opnieuw te inspireren om zichzelf te ontwikkelen.



Dream School: vanaf 11 januari elke woensdag om 21:30u bij NTR op NPO 3

Big Fish Klaas

Klaas van der Eerden gaat op de mooiste visplekken ter wereld vissen met o.a. Douwe Bob, Jan Versteegh en Roué Verveer.



Big Fish Klaas: vanaf 9 januari elke maandag om 22:05u bij AVROTROS op NPO 3

Quickest Quiz

De allersnelste kennisquiz op aarde. Het gaat er niet alleen om wie het slimst, maar ook wie het snelst is. In vier vliegensvlugge rondes van één minuut worden de kandidaten getest op hun kennis door razendsnel te reageren op hun tablet. De presentatie is in handen van de snelste quizmaster van Nederland: Jan Versteegh.



Quickest Quiz: vanaf 2 januari dagelijks om 19:25u bij BNNVARA op NPO 3

Downtown Dinner

In ‘Downtown Dinner’ trekt Johan Eikelboom, samen met mensen met een verstandelijke beperking, door het land. Ze beoordelen in verschillende restaurants elkaars kookkunsten, service en de entourage.



Downtown Dinner: vanaf 2 januari elke maandag om 21:25u bij EO op NPO 3

Nederland Verhuist

In Nederland Verhuist volgen we elke aflevering twee verhuizingen. Van het inpakken en emotionele afscheid tot 't inrichten van het nieuwe huis.



Nederland Verhuist: vanaf 2 januari elke maandag om 19:55u bij AVROTROS op NPO 3