De eindejaars-muziekdocu's op NPO 3

Is er een betere manier om het jaar af te sluiten dan met muziek? Precies. Dachten wij ook. En dus komt er voor het einde van het jaar een ware platenzaak aan muziek(documentaires) jouw kant op!

25-12: Het uitgestelde concert van U2

Registratie van het verplaatste U2-concert in Parijs dat gepland stond op vrijdag 13 november 2015, de avond van de aanslagen. Oorspronkelijk had U2 het plan om hun optreden op 13 november vanuit Parijs live uit te zenden op HBO. Maar het liep anders. Bezig met hun repetities voor de liveshow, werd de stad opgeschrikt door de aanslagen. De optredens werden afgelast. Maar nu wil U2 zo snel mogelijk terug naar Parijs. Op 7 december 2015 traden zij op en werd hun concert live uitgezonden op HBO.





U2: iNNOCENCE + eXPERIENCE Live in Paris: zondag 25 december om 21:45u bij NTR op NPO 3

26-12: Rolling Stones-avond

Een rondje Zuid-Amerika

Tourverslag van de Rolling Stones door Zuid-Amerika, met de vrijwel tastbare chemie tussen Mick, Keith, Charlie en Ronnie. Ze reflecteren op hun speciale band met de Zuid-Amerikaanse fans en maken tussen de concerten door uitstapjes naar lokale muzikanten en oude vrienden. Het gedroomde slot van de tour: hun - hét! - eerste grote buitenlandse popconcert op Cuba.



Eindelijk een keer op Cuba

Historisch concert van de Rolling Stones in Havana 2016. Aan het einde van hun Latijns-Amerikaanse Olé Olé Olé!-tour treden Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts en Ronnie Wood voor het eerst in hun muziekcarrière op in de hoofdstad van Cuba.





The Rolling Stones - Olé Olé Olé!: A Trip across Latin America: maandag 26 december om 21:50u bij NTR op NPO 3

The Rolling Stones - Havana Moon: maandag 26 december om 23:35u bij NTR op NPO3

27-12: Prince de perfectionist

Concertfilm van Prince's Sign 'o' the Times Tour in 1987. De opname bevat onder anderen de songs Little Red Corvette, Sign 'o' the times en If I Was Your Girlfriend met een indrukwekkende drumsolo van Sheila E. De film moest een compilatie worden van de concerten in de Rotterdamse Ahoy op 26, 27 en 28 juni en van het concert in het Sportpaleis in Antwerpen op 29 juni 1987. Echter bleken de geluidsbanden achteraf, voor een groot gedeelte onbruikbaar. Bovendien vond Prince ook de beelden niet opperbest. Zo werd uiteindelijk een groot deel van de opnames opnieuw gedaan in de legendarische Paisley Park Studios in Minessota, Verenigde Staten.





Prince - Sign 'o' the Times: dinsdag 27 december om 23:00u bij NTR op NPO 3

28-12: Verslaving wordt bron van Bowies creativiteit

Documentaire uit 1975 over David Bowie die op dat moment op het dieptepunt van zijn cocaïneverslaving verkeert. Fysiek en mentaal fragiel maakt hij tegelijkertijd een grote artistieke en creatieve ontwikkeling door. Hij spreekt over het afscheid van zijn alter ego Ziggy Stardust en we zien hem optreden tijdens zijn Diamond Dogs tournee, terwijl hij ondertussen de basis legt voor het album Young Americans.





David Bowie - Cracked Actor: woensdag 28 december om 23:10u bij NTR op NPO 3

29-12: Amy Winehouse, eerlijk en rauw

Oscarwinnende documentaire van Asif Kapadia over het roerige leven van jazz-zangeres en wereldster Amy Winehouse. De combinatie van haar rauwe eerlijkheid en haar muzikale talent resulteerde in een aantal van de origineelste en meest bejubelde nummers van deze eeuw, waarvoor zij veelvuldig werd bekroond. Haar wereldwijde succes veroorzaakte een opdringerig en genadeloos mediacircus, dat in combinatie met haar roerige relaties en rock-‘n-roll levensstijl een hoge tol eiste. De documentaire ‘Amy’ kiest het perspectief van de mens achter de muziek. Amy’s nummers vormen een emotionele biografie en als ze ons aankijkt via de camera, confronteert ze ons uiteindelijk met onszelf.





Amy: donderdag 29 december om 21:50u bij NTR op NPO 3

30-12: Het ontstaan van Queen

Het laatste deel van het documentairedrieluik over Queen concentreert zich op de vorming van de band, de eerste jaren en hun definitieve doorbraak met een van de markantste nummers uit de rockgeschiedenis. Bohemian Rhapsody viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Verteld door de bandleden zelf en met recent ontdekte rushes van Queens eerste videoclip, outtakes van de opnames van Bohemian Rhapsody en niet eerder vertoonde interviews. Na Days of Our Lives en The Great Pretender is dit het simpele, rauwe en waargebeurde verhaal over Queens beginjaren.





Queen - de beginjaren: vrijdag 30 december om 23:05u bij NTR op NPO 3

31-12: Aftellen met Adele

Live optreden van megaster Adele in de Radio City Music Hall in New York voor een publiek van fans en beroemdheden. Het optreden vond plaats vlak voor haar album 25 werd uitgebracht. Na een pauze van vier jaar werd er naar dit derde album uitgekeken. Adele zingt haar single Hello en andere nieuwe tracks van 25, waaronder All I Ask en When We Were Young, evenals klassiekers zoals Someone Like You en Skyfall.





Adele - Live in New York City: zaterdag 31 december om 22:45u bij NTR op NPO 3