Ze zijn de inspiratie voor Hardwell, DJ Chucky en Afrojack, maar de kans is groot dat jij nooit hebt gehoord van MC Pester en DJ Moortje.

Pester en Moortje zijn de grondleggers van de muziekstijl Bubbling. Hun stijl heeft een gigantische invloed gehad op Nederlandse DJ's en muziek over de hele wereld. Deze pioniers hebben hun muziekinvloed alleen niet weten om te zetten in grote roem of klinkende munten. Bubbling is niet alleen muziek, maar ook het geluid van de generatie Antilliaanse immigranten die in de jaren '80 naar Nederland kwamen. Die geschiedenis, de muziek en de moeilijke relatie van MC Pester en DJ Moortje zijn het verhaal van Bubbling: Bandje64.

Bubbling, wa is da?

Bubbling ontstaat als DJ Moortje een populaire dancehallplaat versneld afspeelt. Hij draait een 33 toeren langspeelplaat op 45 toeren per minuut, een stand die normaal voor singles is bedoeld. De versnelling geeft de muziek super een dansbare beat die uitnodigt om met de billen te schudden. MC Pester en DJ Moortje zijn het alleen nergens over eens, dus ook niet over wie op dit idee kwam. Volgens Moortje heeft hij dit zelf thuis per toeval bedacht. Toen hij ermee experimenteerde voor publiek dacht zijn platendraaier eerst dat hij een fout maakte, maar toen hij merkte dat het publiek er lekker op reageerde ging hij ermee door. MC Pester herinnert zich het ontstaan totaal anders. Hij was als tweevoudig Nederlands bokskampioen de vaste uitsmijter van de club waar Moortje draaide. Volgens hem haalde hij Moortje op een avond over om de snelheid van de muziek te verhogen. De beat van de Jamaicaanse dancehall heeft volgens hem op hogere snelheid iets weg van de traditionele Antilliaanse Tambú.

Bubbeling of bobbeling?

Je kunt het bijna niet voorstellen maar zelfs over hoe je het woord bubbling uitspreekt, hebben de twee mannen ruzie. Volgens MC Pester wordt 'bobbeling' verbasterd tot 'bubbling'. Volgens Moortje is het altijd al 'bubbling' geweest. Afijn. Moortje timmert met de snelle muziek redelijk aan de weg en hij maakt in totaal 47 mixtapes. Na een optreden van Moortje pakt Pester de microfoon en pest de gasten als het ware uit de zaal. Deze raps slaan zo aan dat MC Pester op bandje 48 meezingt. Het wordt een grote hit. "Dus ik had mijn dingesen verzonnen en hij had zijn dinges verzonnen, en toen werden we samen een bom", aldus Moortje. Hierna krijgen de mannen onenigheid en neemt Moortje een mixtape met een ander op. Deze mislukt en de mannen besluiten voor bandje 50 weer samen te werken. Na verdere samenwerking raken de mannen in onmin met elkaar, en in de vijfentwintig veelbewogen jaren die daarop volgen maken ze geen muziek meer samen. Tot nu..?

Dus... het is toch gewoon muziek?

Nee! De makers 'Bubbling: Bandje64' Wensly Francisco en Sanderijn Loonen vinden Bubbling juist zo interessant omdat het zoveel meer is. "Wat Bob Dylan was voor de jonge generatie in de zestiger jaren waren Moortje en Pester voor de Antillianen in de jaren '90", aldus Wensly. Volgens hem gaf Bubbling zijn generatie "hoop, kracht en eigen verworven creatieve vrijheid". De Bubbling-feesten werden een uitgaansplek waar Antilliaanse jongeren nooit bang hoefden te zijn om te worden geweigerd.

Sanderijn vindt het vooral bijzonder dat er een wereldwijde muziekstijl is ontstaan in ons kleine Nederland. Internationale DJ's zeggen dat zijn beïnvloed door Bubbling. Zo zegt Hardwell dat Bubbling "heel veel" voor zijn carrière heeft betekend. Wensly vindt dat bubbling de "kracht van onze samenleving" laat zien, waarin zowel Gabber- als Bubblingmuziek zijn ontstaan. "Zonder die mengelmoes aan mensen, had Bubbling nooit bestaan om uiteindelijk samen met Dance, Nederlands grootse muzikale exportproduct te worden."

Waarom moet ik kijken?

Omdat de documentaire zoveel verhalen tegelijk vertelt. Aan de ene kant hoe een hele aanstekelijke muziekstroming ontstaat en hoe artiesten die jij kent daardoor zijn beïnvloed. Maar aan de andere kant ook het verhaal van een hele generatie mensen die nieuw in Nederland zijn en hoe deze muziek de problemen waar zij op stuiten aankaart. Daarnaast is er het verhaal van Moortje en Pester die geschiedenis schrijven, ruzie krijgen, niet de credits krijgen die zij verdienen en hun slepende ruzies proberen neer te leggen om te doen waar ze van houden: muziek maken, voor hun nieuwe Bandje 64.

Bubbling Bandje 64 is een documentaire gemaakt door Wensly Francisco en Sanderijn Loonen bij BNN.