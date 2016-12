Serious Request op NPO 3

Jan praat ons iedere dag bij vanuit zijn studio pal naast het Glazen Huis over alles wat er gaande is rondom de actie.

Het zal je niet zijn ontgaan: 3FM Serious Request zet zich dit jaar vanuit Breda in voor de strijd tegen een stille killer: longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Voor non-stop actie kun je natuurlijk terecht bij 3FM zelf, maar ook elke avond bij ons op NPO 3 is het feest.

Serious Request op tv

Van 18 tot en met 24 december wordt je live vanuit de studio in Breda dagelijks op de hoogte gehouden in het tv-programma Serious Request. Jan Versteegh ontvangt diverse BN’ers en praat met deskundigen over de stille ramp van dit jaar. 3FM dj Eva Koreman doet als vaste sidekick verslag van alles wat er in Breda rondom het Glazen Huis gebeurt. Geraldine Kemper trekt door het hele land om actievoerders die zich hebben ingezet voor Serious Request in het zonnetje te zetten.

Serious Request op NPO3.nl

Hier op NPO3.nl proberen we je natuurlijk ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het evenement. Dagelijks lichten we een interessant veilingitem voor je uit, sprokkelen we mooie Kom In Actie-filmpjes bij elkaar en bereiden we je voor op de uitzending van die avond.

Meedoen aan Serious Request

Al dit enthousiasme werkt natuurlijk hartstikke aanstekelijk. Gelukkig kun je met dat aangewakkerde vlammetje zelf ook aan de slag om een bijdrage te leveren aan Serious Request.

Voor leuke veilingitems kun je terecht op 3fm.nl/veiling.

Of maak jouw eigen actiepagina aan als mooie Kom In Actie!

3FM Serious Request: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december de hele dag op 3FM

Serious Request TV: van zondag 18 t/m zaterdag 24 december om 19:30u bij BNNVARA op NPO 3