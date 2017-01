22 nov: Anorexia Special op NPO 3

Rondom de aangrijpende docu Emma wil leven zendt NPO 3 een Anorexia Special uit op NPO 3.

Voorafgaand aan Emma Wil Leven

Tijdens de Anorexia Special op NPO 3 wordt de documentaire Emma Wil Leven ingeleid met een gesprek met de ouders van hoofdpersoon Emma. Samen met Sophie Hilbrand en documentairemaker Jessica Villerius gaan zij in op de ziekte van hun dochter en haar laatste wens: deze documentaire.

Emma Wil Leven

Op haar twaalfde werd Emma gediagnosticeerd met de dodelijke ziekte anorexia nervosa. Dat wat begint met een drang naar controle, resulteert in het verlies van controle. Op achttienjarige leeftijd is ze uitbehandeld en heeft ze nog maar een wens: ze wil naar een kliniek in Portugal, een laatste kans op overleven. Na zes jaar van gedwongen opnamen, extreme eenzaamheid, gedwongen voeding en zware strijd vraagt ze haar ouders het onmogelijke: om haar te laten gaan. Wonder boven wonder krijgt ze in Portugal een enorme opleving. Ze krijgt hoop en legt op camera de belangrijkste beslissing van haar leven vast: ze kiest voor het leven. Maar het blijkt te laat: de schade aan haar lichaam is zo enorm, dat deze het langzaamaan opgeeft. Uiteindelijk bezwijkt Emma tijdens haar strijd. In de film komen Emma zelf, haar artsen, behandelaars, ouders en vriendinnen aan het woord.

Na de documentaire

Na de indringende documentaire praten betrokkenen, (oud-)patiënten en deskundigen met Sophie Hilbrand na over de documentaire, welke lessen we kunnen trekken uit het verhaal van Emma en hoe de ziekte anorexia minder slachtoffers zou kunnen eisen.

Meer NPO programma's over anorexia

Ook in het verleden is er veelvuldig stilgestaan bij anorexia en eetstoornissen. Leontien van Moorsel ging de strijd aan met 6 meiden in Tot op het Bot, Yvon Jaspers volgde een jaar lang 5 jongeren voor XXS en in nog veel meer programma's komt de ziekte aan het licht.

Stichting Korrelatie

Als je anorexia hebt of als (je vermoedt dat) iemand uit jouw omgeving een eetstoornis heeft, wil je hier wellicht over praten. De hulpverleners van de stichting Korrelatie kunnen advies en hulp op maat bieden, naar elke persoonlijke situatie.



Kijk op korrelatie.nl voor meer informatie en hoe contact op te nemen.

Anorexia Special op NPO 3: dinsdag 22 november om 21:20u bij BNN op NPO 3