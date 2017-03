Brussel; een dag als geen ander

In Zembla Internationaal een aangrijpende reportage van de VRT over de aanslag op Brussel airport, nu een jaar geleden.Meer Bijna een jaar geleden ontaardt een gewone, doordeweekse dag in Brussel in een explosie van geweld. Op 22 maart 2016, om acht uur 's-ochtends, richten zelfmoordterroristen in de vertrekhal van Brussels airport een bloedbad aan. Terwijl de hulpdiensten en omstaanders zich ontfermen over meer dan honderd onschuldige slachtoffers, blijkt het gevaar nog niet geweken. Nog geen uur later stapt een handlanger de Brusselse metro in. Met een oorverdovende knal blaast ook hij zichzelf op. De vlammenzee bij metrostation Maalbeek brengt het totaal op 32 doden en 340 gewonden, opgeëist door terreurbeweging IS. 3 Nederlanders zijn hierbij omgekomen. Het leven van zeker zestig mensen hangt in de dagen na de aanslagen aan een zijden draadje, waaronder dat van de Engelse slachtoffers Nick en Peter en de Belgische Sebastien, Walter en Abdallah. In ZEMBLA INTERNATIONAAL hun verhaal over wanhoop en de veerkracht van solidariteit, in een aangrijpende reportage van Belgische journalisten van de VRT. Aan de hand van persoonlijke getuigenissen van slachtoffers, hulpverleners en een nabestaande, wordt de gitzwarte dag in Brussel gereconstrueerd.Minder