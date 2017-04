Trumps mars naar het Witte Huis

Zembla Internationaal blikt terug op de geruchtmakende presidentsverkiezingen met een reportage van Frontline uit de Verenigde Staten.Meer De eerste honderd dagen van Trumps presidentschap zijn in mei alweer voorbij en zijn zeker niet onopgemerkt gebleven. Zelden is de ophef en verdeeldheid groter geweest over uitspraken en maatregelen van een nieuw Amerikaans staatshoofd. De hoop van critici dat hij zijn toon zal matigen na de campagne, is daarmee vervlogen. Zembla Internationaal blikt terug naar die geruchtmakende presidentsverkiezingen met een reportage uit de Verenigde Staten. Het toonaangevende Amerikaanse programma 'Frontline' zet de manipulaties en rellen op een rij tijdens de historische krachtmeting tussen Clinton en Trump. Een reportage die zelfs de trekken krijgt van een spionageroman, sinds de Amerikaanse inlichtingendienst de Russen ervan beschuldigt Clintons campagneteam te hebben gehackt om Trump aan de macht te helpen. Hooggeplaatste campagnemedewerkers uit beide kampen spreken zich uit over de onverwachte gebeurtenissen tijdens Trumps mars naar het Witte Huis.Minder