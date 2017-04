Willem-Alexander 50

Een uitgebreid gesprek met koning Willem-Alexander ter gelegenheid van diens 50ste verjaardag. De koning ontvangt interviewer Wilfried de Jong bij hem thuis, op de Eikenhorst in Wassenaar. Aan de hand van historische televisiefragmenten kijkt hij terug op zijn eigen leven en op nieuwsgebeurtenissen uit de afgelopen vijftig jaar. Zo praten ze onder meer over zijn jonge jaren op kasteel Drakensteyn, zijn speciale band met Nelson Mandela en zijn succesvolle deelname aan de Elfstedentocht, maar ook over het verlies van zijn broer Friso en over de ramp met de MH17.