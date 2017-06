Marina Bay Sands

Giles Coren en Monica Galetti sluiten zich aan bij de 9500 werknemers van één van de grootste hotels van de wereld: Marina Bay Sands in Singapore.Meer Dit royale hotel ontvangt jaarlijks een miljoen gasten. De overheid wilde met dit hotel binnen 10 jaar de toeristenstroom naar Singapore verdubbelen. Het hotel heeft vele verschillende indrukwekkende plekken. Een van de meest verrassende locaties in het hotel is de winkel, die 160.000 uniforms levert in 600 verschillende ontwerpen. En bij het zwembad alleen al worden per dag tienduizenden handdoeken gebruikt. Giles en Monica komen ook op plaatsen die het publiek nooit ziet. Zo sluit Giles zich aan bij het butlers-team, onder leiding van een voormalige special forces officier uit Singapore. En Monica maakt zich verdienstelijk in een catering-team bestaande uit 600 man en werkzaam in 60 verschillende restaurants, variërend van Braziliaans, Chinees, Frans tot Japans.Minder