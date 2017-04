Welkom Wu Wen & Xing Ya

In deze reportage volgen we dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn en de mensen van zijn dierentuin, in het jaar dat vooraf ging aan de komst van de reuzenpanda's naar Nederland.Meer In deze reportage volgen we dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn en de mensen van zijn dierentuin, in het jaar dat vooraf ging aan de komst van de reuzenpanda's naar Nederland. Wat is er zo bijzonder aan deze dieren? Waarom duurde het zo lang, voordat ze naar Nederland konden komen? En wat maakt de reuzenpanda zo'n geliefd dier?Minder