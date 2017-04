War & Peace

Terwijl Napoleons leger Rusland nadert, hebben enkele jonge aristocraten op persoonlijk vlak al voldoende zorgen. Pierre is druk met zijn afkomst en Andrei stort zich vol goede moed op de toekomst.Meer Wanneer Napoleons leger in 1805 richting Rusland trekt, ziet de jonge generatie aristocraten uiteenlopende kansen en bedreigingen in de onvermijdelijke confrontatie. Ook op persoonlijk vlak hebben ze veel aan hun hoofd: Pierre worstelt met zijn omgeving, Andrei hunkert naar een ander leven en Natasha ontwikkelt een geloof in ware liefde.Minder