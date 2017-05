War & Peace

Kostuumdrama naar Tolstoj's beroemde roman, waarin de jonge generatie aristocraten tijdens het Russische conflict met Napoleon in 1805 in beslag wordt genomen door uiteenlopende levensvragen. Zo heeft Pierre moeite aan de verwachtingen van zijn omgeving te voldoen, hunkert Andrei naar een ander bestaan en verlangt Natasha naar ware liefde. Wanneer het conflict verhevigt wordt hen echter duidelijk dat ze de toekomst niet zelf in de hand hebben.

nl