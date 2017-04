Groene dromen

Hoe duurzaam onderneemt Nederland? Is duurzaamheid leuk zolang het aandeelhouders niets kost? We bedoelen het goed, maar wanneer gaan we vliegen? Tijd om duurzaam ondernemen tegen het licht te houden.Meer Hoe duurzaam onderneemt Nederland? VPRO Tegenlicht heeft een lange traditie in het signaleren van initiatieven die duurzaamheid en ondernemerschap combineren. Is bedrijvig Nederland echt duurzaam geworden of is het slechts een dun laagje groen? Is duurzaamheid leuk zolang het de aandeelhouder niets kost? Hoog tijd om duurzaam ondernemen in Nederland tegen het licht te houden. Het bedrijfsleven lijkt voorstander van duurzaam produceren. Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en Heineken vormden samen de Dutch Sustainable Growth Coalition. Pensioenfondsen schreven een brief aan Unilever om hen aan te moedigen niet in te leveren op duurzaamheid. Groene aandeelhouders proberen bedrijven te beïnvloeden. In Venlo is Cradle to Cradle inmiddels heel normaal. En in het Blue City-project in Rotterdam proberen jonge ondernemers in een voormalig tropisch zwemparadijs een ecologisch bedrijfsnetwerk op te zetten. We bedoelen het allemaal goed en we willen veel op het gebied van duurzaamheid, maar wanneer gaan we echt vliegen? Met: Michael Braungart (mede-oprichter Cradle to Cradle), Anne-Marie Rakhorst (duurzaam ondernemer), Feike Sijbesma (CEO DSM) en Gunter Pauli (duurzaam ondernemer).Minder