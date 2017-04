Een confronterend portret van het leven van de vijftienjarige Remco die een video post op het internet en vervolgens de consequenties onder ogen moet komen.Meer De vijftienjarige Remco, zijn vader en jongere zusje Lizzy (13) onderhouden een illegale puppyhandel. Remco doet er alles aan om gezien te worden door zijn vrienden en zijn vader. In één van zijn vele pogingen om zichzelf te bewijzen zet hij een choquerend filmpje van zijn zusje op het internet waarin te zien is hoe zij een aantal zieke puppy's in een rivier gooit. De impact van het filmpje op het internet is veel groter dan dat hij ooit had kunnen bedenken.Minder