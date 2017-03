Hanneke Groenteman

Presentatrice Hanneke Groenteman doet mee aan Verborgen verleden omdat ze graag antwoord wil op een paar heel concrete vragen. Zo had Wim Sonneveld ooit een sketch waarin hij vertelde over het trio The Vegetable Sisters, de zusjes Groenteman, die in de jaren twintig van de vorige eeuw furore maakten met hun gewaagde zang- en dansvoorstellingen. Is er een verwantschap? Belangrijker is Hanneke's vraag over haar Joodse wortels. Stamt ze af van Asjkenazische Joden, dus Joden uit Centraal-Europa? Of toch van Sefardische Joden, dus uit Spanje of Portugal? Ze hoopt stiekem op het laatste, want haar hart gaat meer uit naar Zuid-Europa. Maar als Hanneke Groenteman naar het buitenland blijkt te moeten gaan om meer over haar voorouders te weten te komen, is de eerste halte België. Wel naar het zuiden dus, maar niet echt Zuid-Europa.