Arjen Lubach

Presentator Arjen Lubach wil zijn afstamming nu toch wel voor eens en voor altijd uitzoeken. Klopt het verwantschap met Graaf Floris V van Holland (1254-1296)? Een paar jaar terug stuurde presentator Arjen Lubach een tweet de wereld in waarin hij beweerde van Egyptische farao's af te stammen. Hij deed vervolgens een poging om officieel tot 'Farao der Nederlanden' te worden benoemd, als nationaal symbool naast Koning Willem-Alexander. Die benoeming is niet gelukt, maar hoe zit het met die afstamming? Dat wil Arjen nu toch wel voor eens en voor altijd uitzoeken. Binnen de familie gaat ook het verhaal dat er via Arjens moeder een verwantschap zou zijn met Graaf Floris V van Holland (1254-1296). Dat zou ook mooi zijn, maar lijkt toch meer een sterk verhaal.