Sacha de Boer

De oma van fotografe en voormalig Journaal-presentatrice Sacha de Boer heeft haar een doos met oude familiefoto's nagelaten. Die roepen bij Sacha allerlei vragen op over haar voorouders. Vooral ook omdat ze al weet dat ze Schotse roots heeft, maar niet weet hoe dat precies zit. Er gaan wel allerlei geruchten rond in de familie. Zo zouden er via die Schotse verwanten banden zijn met de Schotse adel. Sacha wil dus op zoek naar een familiekasteel. Dan zou een droom uitkomen. Er zouden zelfs bloedlijnen naar het koningshuis zijn, maar dat is echt te onwaarschijnlijk voor woorden.