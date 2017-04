Albert Verlinde

Presentator en musicalproducent Albert Verlinde grijpt de kans om meer over zijn voorouders te weten te komen met beide handen aan. Voor presentator en musicalproducent Albert Verlinde (zonder 'n'!) is zijn familie vóór zijn grootouders één groot zwart gat. Dat is bij de meeste mensen zo. Albert grijpt de kans om meer over zijn voorouders te weten te komen met beide handen aan. Met hulp van archivarissen en historici uit voor hem onbekende plaatsen blijkt hij zijn voorouders heel ver terug te kunnen vinden. Verlinde verneemt ook waar en wanneer de 'n' van zijn achternaam is weggevallen. Maar de meest verbijsterende verhalen liggen veel dichterbij in de tijd. Albert ontdekt wat zijn vader en grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Er is thuis nooit over gesproken. Het was te erg.