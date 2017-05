Vechtershart

Voormalig kickbokskampioen Nick Roest is na een gevangenisstraf van 4 jaar vastbesloten om zich weer terug te knokken naar de top. Hij weet dat hij alleen een kans maakt als hij weer kan trainen in de sportschool van zijn vader. Maar die lijkt voorgoed met hem gebroken te hebben. Ook zijn ex Selma en hun kind Luka, die nog wel geregeld op die sportschool te vinden zijn, voelen er niets voor om Nick weer in hun levens toe te laten. De enige steun lijkt te komen van zijn broer, de drugsverslaafde advocaat David. Maar altijd als hij probeert te helpen, worden Nick’s problemen nog groter. Als de wereld van de vechtsport ook nog eens wordt opgeschrikt door een liquidatie, lijkt de droom van een comeback verder weg dan ooit.

nl