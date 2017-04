Vechtershart

David wil zich ontfermen over de financiële malaise van de sportschool. Nick is hier niet van gediend. Ondertussen vermoedt Selma dat Jerry zich weer op het verkeerde pad begeeft.Meer David wil zich ontfermen over de financiële malaise van de sportschool. Maar Nick is daar helemaal niet van gediend. Toch ziet ook Nick dat er iets moet gebeuren wil hij de bruiloftswensen van Kirsten kunnen bekostigen. Een carrièreswitch? Ondertussen vermoedt Selma dat Jerry zich weer op het verkeerde pad begeeft. Hoe komt Jerry anders aan die geheimzinnige beenbreuken waarmee hij in het ziekenhuis ligt? En Rodney krijgt geld van een bewonderaar, terwijl Rudy getuige is van een roofoverval in de stadsbus.Minder