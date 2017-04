Vechtershart

Nick weet het zeker: dit keer gaat hij alles goed doen. Zijn liefje Kirsten is zwanger en na de rematch tegen zijn grote rivaal Jerry Valentijn zal hij haar ten huwelijk vragen.Meer Nick weet het zeker: dit keer gaat hij alles goed doen. Zijn liefje Kirsten is zwanger en na de rematch tegen zijn grote rivaal Jerry Valentijn zal hij haar ten huwelijk vragen. Als hij tijdens de eerste echo tegen de vlakte gaat, komt hij erachter dat er iets goed mis is met zijn hormoonhuishouding. Zijn trainer Rudy vindt ook dat hij de explosiviteit mist om het tegen Jerry op te kunnen nemen. Een langverwacht gevecht dat ook bij kwaadwillende types als Rino Vink grote interesse wekt. David verlaat in een roze wolk van goede voornemens de rehab waar hij behandeld is voor zijn drugsverslaving en komt erachter dat hij door een huurachterstand geen huis meer heeft.Minder