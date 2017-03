Valerio4Ever

Hoeveel moet je bewegen om zo oud mogelijk te worden? Valerio (33) loopt de 200 meter sprint tegen Jelle (72) en astronaut André Kuipers vertelt hoe het is om je spieren te verliezen.Meer Valerio bekijkt hoeveel je moet bewegen om zo oud mogelijk te worden. Want is zitten echt het nieuwe roken? Hij loopt de 200 meter sprint tegen de 72-jarige Jelle en praat met astronaut André Kuipers over hoe het is om je spieren te verliezen.Minder