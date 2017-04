Tim is op de vuilnisbelt van Nairobi waar dagelijks het afval van vier miljoen mensen wordt gestort. De Dandora Dumpsite beschrijft hij als de hel op aarde, maar voor sommige Kenianen is dit thuis.Meer Tim Hofman is op de vuilnisbelt van Nairobi waar dagelijks het afval van vier miljoen mensen wordt gestort. De Dandora Dumpsite beschrijft hij als de hel op aarde, maar voor sommige Kenianen is dit thuis. Onder erbarmelijke omstandigheden, met iedere dag dreiging van geweld moeten ze zien te overleven in een macaber decor van stinkend afval.Minder