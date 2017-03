Tijl B op Volle Toeren

Volkszanger André Hazes jr. en de internationaal gerenommeerde operazangeres Maria Fiselier staan centraal.Meer Volkszanger André Hazes jr. en de internationaal gerenommeerde operazangeres Maria Fiselier staan centraal. André Hazes jr. schrikt zich rot als hij hoort hoe lang de operavoorstelling in Amsterdam duurt en Maria Fiselier kijkt haar ogen uit in de feesttent van Veenhuizen. Gelukkig zijn er ook overeenkomsten, want de concertzaal van De Komischer Oper in Berlijn lijkt volgens André verdacht veel op zijn woonkamer. 'Heerlijk, die kitsch.' Op het festival Dutch Valley laat Maria Fiselier haar versie van de megahit Leef horen en bewerkt André de beroemde Habanera uit Maria's favoriete opera Carmen.Minder