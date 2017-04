Tiende van Tijl special: Johannes Passion zkt kennismaking met

Na specials over Le Sacre du Printemps, Chopin en de Matthäus Passion komt Tijl Beckand opnieuw met een exclusieve aflevering van De Tiende van Tijl. Op het hoofdpodium deze keer de Johannes Passion, de absolute underdog als het gaat om de Paascomposities van Johann Sebastian Bach. Onterecht en doodzonde, aldus Tijl, en dus wordt het tijd voor kennismaking met het grote publiek. De expeditie voert naar Leipzig, waar de Johannes Passion op Goede Vrijdag in 1724 voor het eerst het levenslicht zag, maar ook langs de verschillende godshuizen van onze religierijke samenleving, waar Tijl jongeren vraagt hoe zíj naar Jezus en zijn lijdensweg kijken. De allesoverstijgende muziek van Bachs baanbrekende meesterwerk - voor de gelegenheid door het Nederlands Blazers Ensemble op multireligieuze wijze bewerkt - maakt deze speciale editie van 'De Tiende van Tijl' compleet.