De zevende editie van het verhaal over het lijden, sterven én opstaan van Jezus. Deze keer vanuit Leeuwarden.Meer De zevende editie van het verhaal over het lijden, sterven én opstaan van Jezus. Deze keer vanuit Leeuwarden. Het verhaal over verbinding wordt tijdens het muzikale evenement live vertolkt op het Wilhelminaplein. Door de stad trekt een processie met een groot verlicht kruis richting dit plein.Minder