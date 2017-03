The night manager

Het complot rondom Roper verhevigt en betekent onheil voor alle betrokkenen. Jed en Burr leveren een eigen strijd terwijl Pine na confrontatie met zijn verleden tot het uiterste gaat voor vergelding.Meer Het gezelschap arriveert in Caïro, waar Pine wordt geconfronteerd met zijn verleden. Het biedt hem de kans om eindelijk duidelijkheid te krijgen over Sophie. De wapendeal nadert afsluiting en de mogelijkheden om Roper in te rekenen worden geringer. Terwijl Jed haar best doet om Roper's wantrouwen te bedwingen, neemt ze onder grote druk risico's voor de missie. Wanneer het complot zich ontvouwt moeten Pine, Jed en Burr ieder vechten voor hun leven.Minder