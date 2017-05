De veroveraar

De mens verovert. We hebben de wereld veroverd op de andere mensachtigen. De wereld is van ons, wij zijn de heerser van de planeet. Tenminste, dat denken we. Maar zijn wij sterk genoeg om onszelf te weren tegen de oudste bewoners van deze planeet, de virussen? We leven in een constante strijd met deze parasieten die leven van ons DNA. Al eerder hebben virussen grote delen van de mensheid weggevaagd. Kunnen we de wapenwedloop met de virussen de baas blijven? En als we onszelf en de virussen overleven hier op aarde, dan is onze veroveringsdrang nog niet afgelopen. We willen de kwantumwereld veroveren, we willen de ruimte veroveren, de maan koloniseren. De Chinezen hebben hun zinnen op de wereld van morgen gezet. Wetenschappers in deze aflevering: Jean Jacques Hublin, paleoantropoloog (D). Hoe veroverde Homo Sapiens de aarde? Wat maakt ons zo sterk ten opzichte van de Neanderthaler?; Ron Fouchier, viroloog (NL). Hoe virussen de wereld veroveren en hoe wij de wereld op de virussen veroveren. Binnenkort zetten we gevaarlijke virussen in om mensen met kanker te genezen; Jian Wei Pan, kwantumfysicus (CHN). De Chinezen hebben als eerste een experimentele kwantumsatelliet gelanceerd. Ze dromen om met technologie de kwantumwereld te veroveren. Behoort kwantumteleportatie tot de mogelijkheden?