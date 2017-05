De schepper

De kennis van de mens om de bouwstenen van de natuur te herschikken is nu zo toegenomen, dat wij zelf in staat zijn te scheppen. Die kracht van de natuur heeft ons geschapen en wij versnellen nu de scheppende kracht. Onze onstilbare honger naar kennis en onze zoektocht naar het begrijpen van de wereld maken ons beheersers van de natuur of zelfs makers van een nieuwe natuur. We proberen leven uit dode materie te maken, we herprogrammeren onze eigen cellen, kweken nieuwe organen en herschrijven onze genetische code. De schepper kan iets maken wat boven onszelf staat, onszelf overstijgt, waar we wellicht de controle over verliezen. Eenmaal uitgevonden is er geen weg meer terug. Wetenschappers in deze aflevering: Lee Cronin, chemicus (UK) op zoek naar het ontstaan van levende moleculen en een systeem om overal ter wereld elk molecuul te printen.Hans Clevers, arts en geneticus (NL) op zoek naar de mogelijkheden om organen te vernieuwen met behulp van stamcellen. Maakt al miniorganen in het laboratorium. George Church, moleculair genetisch ingenieur (VS). Speelt met genen, wil uitgestorven dieren terughalen en ziet mensverbetering als onvermijdelijk.