Het traumatische verleden van Simon en zijn schoolvriend Ralph wordt ontrafeld en we ontdekken het gruwelijke geheim dat Simon bij zich draagt. Lukt het hem in het reine te komen met zichzelf en de toekomst te behouden die hij met zijn vrouw Laura heeft opgebouwd? Of is het verleden te zwaar en gaat Simon aan de enorme druk ten onder?