Stadsmormels

Serie die je versteld doet staan van het verborgen leven van dieren in de grote stad. Van klein tot groot, van bijna onzichtbaar tot 'in your face'. Duizenden slimme, grappige en brutale dieren leven letterlijk onder, boven en naast ons, de mens. We zien de dieren van heel dichtbij en horen de mensen over hun liefde voor deze beesten. Daarnaast zijn er de tegenstanders die het helemaal gehad hebben met de overlast van de mormels. Maar zorgen dat deze beesten zich aan de regels houden, is nog niet zo gemakkelijk. In iedere aflevering staat één StadsMormel centraal.

nl