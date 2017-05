Grieks drama

De Griekse vader van Mark was nog getrouwd toen hij een kind verwekte bij een andere vrouw. Uit angst dat Mark niet geaccepteerd zou worden door de omgeving, deden zijn ouders afstand van hem.Meer Mark kreeg als klein kind al te horen dat hij geadopteerd is vanuit Griekenland. Bij zijn Nederlandse adoptieouders had hij het erg naar zijn zin, en behoefte om op zoek te gaan naar z'n Griekse ouders had hij nooit. Dat veranderde pas toen hij zelf vader werd. Nadat z'n oudste kind was geboren begin het toch wel te knagen dat z'n Griekse moeder afstand van hem deed. Mark kon zich nauwelijks voorstellen dat een moeder zoiets doet. Spoorloos ging in Griekenland op zoek naar moeder Paraskevi. De vader van Mark, Thanasis, was officieel nog getrouwd met een andere vrouw toen hij een relatie kreeg met Paraskevi. Ze raakte zwanger en dat leidde tot grote problemen ondanks het feit dat Thanasis bezig was te scheiden van zijn vrouw. De familie van Paraskevi keerde zich tegen de relatie en de priester van hun kerk verzette zich tegen hun voorgenomen huwelijk. Paraskevi ging gebukt onder de druk uit haar omgeving en voorzag dat haar kind niet geaccepteerd zou worden.Minder