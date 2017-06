Spoorloos Extra

Diana en Christina waren 2 en 3 jaar toen ze vanuit Colombia werden geadopteerd door een boerenechtpaar. Ze groeiden op in Twente. 10 jaar geleden vond Spoorloos hun biologische familie. Hoe vergaat het de gasten van Spoorloos nadat ze familie hebben teruggevonden? Deze prangende vraag wordt vanavond beantwoord in een extra aflevering van het programma. De zusjes Diana en Christina werden 10 jaar geleden herenigd met hun familie in Colombia. Wat heeft het hen gebracht? Diana en Christina waren 2 en 3 jaar toen ze vanuit Colombia werden geadopteerd door een boerenechtpaar. Vanuit een kindertehuis in de miljoenenstad Bogota kwamen ze op het Twentse platteland terecht tussen de koeien, paarden en varkens. De zusjes voelden zich er al snel op hun gemak. In 2007 ging Spoorloos in hun geboorteland op zoek naar de biologische ouders. Diana en Christina kregen toen te horen dat hun Colombiaanse moeder 23 jaar eerder na een echtelijke ruzie de benen had genomen.