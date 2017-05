Voetbaldocumentaires In de schaduw van de Kuip Het Cruijff-effect Deze aflevering Delen Het Cruijff-effect Direct betrokkenen over het Cruijff-effect in Andere Tijden Donderdagavond 21:25 op Nederland 2. Do 28 feb 2008 21:25 85:43 VPRO en NTR

De Gesloopte Finale Op 29 mei 1974 moet Stadion De Kuip in Rotterdam het decor worden van een mooi voetbalfeest. Feyenoord speelt in eigen huis de finalewedstrijd tegen Tottenham Hotspur om de UEFA Cup. Een compleet uitverkocht... Zo 2 jun 2013

Het Deense sprookje Het verhaal over het Deense voetbalelftal dat in 1992 vanuit het niets het EK won. De Denen waren niet gekwalificeerd maar werden door de boycot van Joegoslavië acht dagen voor de eindronde toegevoegd. Zo 3 jun 2012

FC Rwanda Sport verbroedert, maar in hoeverre is men in Rwanda werkelijk verzoend, 20 jaar na de genocide? Een film over het voetbalveld als podium voor de politieke realiteit van Rwanda. Di 8 apr 2014

Brandpunt De grootste voetballer die ons land ooit heeft voortgebracht, slaat alarm over het gebrek aan beweging van Nederlandse kinderen. Volgens Johan Cruijff dreigt een hele generatie motorisch gebrekkig op te groe... Zo 26 mei 2013

Mistwedstrijd Do 7 dec 2006

Holland sport Holland sport grijpt de 60ste verjaardag van Johan Cruijff aan om aandacht te besteden aan het ene seizoen dat Cruijff in Rotterdam speelde. Ma 23 apr 2007

Oranje 1974 'Ik ben bijna helemaal los, die duizend munten zijn weg', zegt een vindingrijke Nederlander op archiefbeeld uit 1974. Je leest de verbazing op zijn gezicht, als hij vertelt over de gouden munten die hij heef... Di 20 apr 2004