Ik Vertrek De Brabantse Mark (47) en Margo (43) den Houting beginnen in 2011 een naaktcamping in Slowakije en de famlie Van den Hurk begint een nieuw leven in Spanje. Za 29 apr 2017 22:45 45:19 Informatief AVROTROS

Portugal Samen met Richard en Frieda gaat Sybrand Niessen op zoek naar een droomhuis in het prachtige zuiden van Portugal: de Algarve. Ma 13 mrt 2017 21:20 45:24 Informatief en Wonen/Tuin MAX

Maatsuyker Floortje reist naar het uiterste zuiden van Australië. Vanaf Tasmanië vliegt ze naar een klein stipje in de oceaan: het eilandje Maatsuyker waar de meest zuidelijke vuurtoren van Australië staat. Zo 12 mrt 2017 21:25 40:18 Informatief en Reizen VARA

Wrangel Floortje reist naar een van de meest afgelegen plekken van het Russische Siberië: het eiland Wrangel. Een geïsoleerde uithoek in de Noordelijke IJszee waar amper mensen wonen. Zo 19 feb 2017 21:30 45:16 Informatief en Reizen VARA

BROOD Robèrt van Beckhoven reist in deze aflevering naar Oostenrijk en Duitsland. Hier leert hij alles over kaiserbroodjes, bierbrood en croissants. Do 16 feb 2017 22:20 35:06 Informatief en Koken/eten MAX

Via Genua Italië ligt al decennia in de frontlinie van migratie. Onherroepelijk verandert dit haar straten, ook in Genua. Italiaanse winkeliers houden er met moeite hun hoofd boven water. Zo 29 jan 2017 20:15 43:18 Documentaire VPRO

BinnensteBuitenland Exclusief en internationaal: Binnenstebuitenland. In Frankrijk zoekt Alain truffels en Nederlanders renoveren een chateau met landgoed. Za 24 dec 2016 17:05 25:15 Informatief en Wonen/Tuin KRO-NCRV

De Trek Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers. Zo 13 nov 2016 20:15 43:07 Documentaire en Reizen VPRO

Palestina Danny reist af naar Palestina. In de Gazastrook ervaart hij hoe het is om te moeten overleven in een stad die al tien jaar van de buitenwereld is afgesloten. Do 10 nov 2016 21:00 40:37 Informatief en Reizen NTR

Spookdorpen Bob en Jeroen brengen de dorpen van het bergachtige hinterland van Abchazië weer tot leven en hebben enkele markante ontmoetingen met de laatst overgebleven bewoners. Do 13 okt 2016 23:50 25:37 Informatief NTR

Americanos Stef is in Guatemala om uit te zoeken waarom mensen hier zo graag weg willen. Z'n reis begint op de grootste begraafplaats van de hoofdstad, waar de dood bijna letterlijk op de loer ligt. Do 29 sep 2016 21:05 38:21 Documentaire en Reizen VPRO

Break Free Lisanne Froon wilde in Midden-Amerika samen met vriendin Kris vrijwilligerswerk doen voor kinderen, maar is nooit meer teruggekeerd uit de Panamese jungle. Haar broer Martijn brengt een indrukwekkend eerbetoon. Do 7 apr 2016 21:00 35:11 Informatief BNN

De Winter Voorbij Voordat de heren naar Frankrijk gaan, volgen we ze tijdens hun bezigheden in de weken er voor. Jan Smit zit in Oostenrijk met zijn nieuwe band Klubbb3, de 3JS en Nick en Simon zitten bij Vrienden van Amstel ... Wo 30 mrt 2016 20:30 38:12 Muziek en Muziek populair AVROTROS

Damanhur Damanhur is een spirituele leefgemeenschap nabij Turijn. Zij hebben hun eigen munt, hun eigen wetboek en geloven dat door aan jezelf te werken om een beter mens te worden, de wereld ook beter wordt. Ma 22 feb 2016 22:00 35:51 Informatief AVROTROS