Sophie In De Kreukels

Sophie praat met Waldemar over de periode dat zij een burn-out kreeg. Sophie wordt gevolgd terwijl zij een stressband draagt om te zien op welke momenten in haar leven zij veel stress ervaart: van haar optreden bij the Roast van Gordon tot het halen van de kinderen van school. Comédienne Ruby Wax zet Sophie op het spoor van mindfullness.