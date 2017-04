Sophie In De Kreukels

Dit keer over de natuurlijke aanleg voor een burn-out. De eeneiige tweeling Anker zijn beide advocaat, de één is al vier keer burn-out geraakt, de ander nog nooit, hoe komt dat?Meer Dit keer over de natuurlijke aanleg voor een burn-out. Jeroen van Koningsbrugge heeft drie carrières tegelijk en toch krijgt hij er geen, komt dat omdat hij gewoonweg anders gebakken is? Samen met haar vader rijdt Sophie door Amsterdam. Beide zijn nogal ongeduldig in het verkeer, wat heeft Sophie nog meer van haar vader overgenomen? Ook doet ze een DNA-test waaraan te zien is in welke mate ze gestrest is. De eeneiige tweeling Anker zijn beide advocaat, de één is al vier keer burn-out geraakt, de ander nog nooit, hoe komt dat?Minder