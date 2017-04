Sophie In De Kreukels

Dit keer gaat het over de psychologie: iedereen draagt een rugzak bij zich, en bij de één zit daar nou eenmaal meer in dan bij de ander. Hoe zit dat precies?Meer Dit keer gaat het over de psychologie: iedereen draagt een rugzak bij zich, en bij de één zit daar nou eenmaal meer in dan bij de ander. Hoe zit dat precies? Sophie vraagt op de rode loper of haar collega's wel eens in therapie zijn geweest. Met Sander Lantinga heeft ze een uitgebreid interview. Hij heeft een burn-out achter de rug en kwam er weer bovenop door in therapie te gaan. Wendy van Dijk gooit het over een andere boeg en Brigitte Kaandorp vertelt hoe zij haar hoofd boven water hield toen haar kinderen nog jong waren. Ook bezoekt Sophie het U Centre, een kliniek waar mensen worden opgenomen bij wie de burn-out verstrekkende gevolgen had.Minder