Daphne leert langzaam de geheime wereld kennen van haar mysterieuze buurjongen Raymond. Ze wordt verliefd. Maar wie kan je echt vertrouwen op het deep dark web?Meer Een beklemmende psychologische thriller die geïnspireerd is op het verhaal van de destijds 23-jarige Nederlander Maikel S., die jarenlang actief was in de fascinerende arena van cybercriminaliteit. Door de ogen van buurmeisje Daphne komen we meer en meer te weten over de geheime wereld van Raymond. Het mysterie rondom Raymond fascineert Daphne ontzettend en gaandeweg wordt ze heimelijk verliefd op hem. Daphne krijgt het vertrouwen van Raymond. Ze gaan samenwerken. Zo groeit Daphnes zelfvertrouwen én haar rol in de duistere, digitale wereld. Maar wie kan je echt vertrouwen in deze wereld?Minder