Victoria is moeder geworden. In het tweede seizoen worstelt ze met haar rol als moeder, koningin en echtgenote.

In het eerste seizoen was te zien hoe Victoria (Jenna Coleman, Death comes to Pemberley) als achttienjarig meisje tot koningin van het Verenigd Koninkrijk benoemd werd. Een rol waar ze zich in eerste instantie lastig in kon vinden. Ook het hof en het volk hadden moeite met een 'kind' op de troon. Lees meer

Nu is Victoria moeder en moet ze haar verantwoordelijkheid tegenover haar dochter combineren met die tegenover het land. Haar man, prins Albert, blijft worstelen met zijn rol naast haar krachtige persoonlijkheid. Naast acht reguliere afleveringen wordt er ook een Kerstspecial gemaakt.

Diana Rigg (Olenna Tyrell in Game of Thrones) speelt in dit nieuwe seizoen de rol van hertogin van Bucchleuch, de kleedster van de koningin. Martin Compston (Line Of Duty) heeft een gastrol als socialistische activist Robert Traill. Naast deze nieuwe gezichten komen Nigel Lindsay (Unforgotten) als sir Robert Peel, David Oakes (The Borgias) als prins Ernest, Daniela Holtz als barones Lehzen, Catherine Flemming als hertogin van Kent en Nell Hudson als Skerrett terug.

Victoria, seizoen 2, najaar 2017, KRO-NCRV, NPO 2