In de Duitse spionageserie The Same Sky volgen we Lars, die in West-Berlijn werkt voor de DDR. Vanaf 22 mei bij de VARA op NPO 2.

De jonge, ambitieuze Lars Weber (Tom Schilling, bekend van Unsere Mütter, unsere Väter) krijgt in het Duitsland van 1974 een grote kans om zijn loyaliteit aan de DDR te bewijzen. Hij vertrekt als spion naar West-Berlijn met de opdracht de vijand te verleiden. Zijn doelwit is Lauren Faber: een West-Duitse inlichtingenofficier voor de Britse geheime dienst en alleenstaande moeder van een puberende zoon. Haar rol wordt gespeeld door Sofia Helin, die bekend is als hoofdrolspeelster Saga uit The Bridge. Lauren voelt zich gesteund door haar collega Sabine Cutter (Friederike Becht, The Reader). Lars blijft niet onopgemerkt bij de aantrekkelijke Sabine.

Lars' familie blijft achter in Oost-Berlijn en houdt zich ondertussen staande volgens de wetten en gebruiken die gelden aan hun kant van de stadsmuur. Vader Gregor is een communist in hart en nieren. Oom Conrad streeft naar een luxer leven via de talenten van zijn dochters. Axel is Conrads collega-docent, wiens onconventionele lesmethoden de aandacht trekken van het regime. Al worden ze gescheiden door een IJzeren Gordijn, wanneer ze omhoog kijken zien ze dezelfde lucht.

The same sky, vanaf 22 mei elke maandag om 22.55 uur, VARA, NPO 2