De NPO heeft een groot aantal spraakmakende en onderscheidende nieuwe buitenlandse kwaliteitsfilms en tv-series aangekocht.

In Cannes, tijdens de internationale tv-markt MIP, kocht de NPO titels voor een breed publiek aan. De meeste programma’s zijn in de loop van dit jaar te zien. Onder de aangekochte films zijn Oscarwinnaar Moonlight, Golden Globewinnaar Elle van regisseur Paul Verhoeven en de animatiefilm The Red Turtle van Michael Dudok de Wit. De tweedelige documentairereeks The Week Diana Died is aangekocht voor NPO 1. En op NPO 2 zijn de internationale documentaires zoals Life Animated en Last Men In Aleppo te zien. De Britse natuurserie Blue Planet 2 zal op NPO 1 te zien zijn. Van de Graham Norton Show is een nieuw seizoen aangekocht. Welke detectives zijn aangekocht, lees je hier

National treasure

Historisch, 4 afleveringen, vanaf maandag 24 april, NTR, NPO 2. Wanneer nationale bekendheid Paul Finchley beschuldigd wordt van seksueel misbruik, proberen hij en zijn naasten zich onder toeziend oog van het hele land staande te houden tussen verschillende versies van de waarheid.



War & Peace

Historisch, 6 afleveringen, vanaf zaterdag 29 april, KRO-NCRV, NPO 2. De jonge generatie aristocraten wordt tijdens het Russische conflict met Napoleon in 1805 in beslag genomen door uiteenlopende levensvragen. Wanneer het conflict verhevigt wordt hen echter duidelijk dat ze de toekomst niet zelf in de hand hebben. Lees meer

The Same Sky

Historisch, 3 afleveringen, vanaf maandag 22 mei, VARA, NPO 2. Een 'Romeo agent' uit Oost-Duitsland in de jaren 70 heeft als taak in West-Duitsland westerse vrouwen te verleiden. Vervolgens bespioneert hij hen in hun werk voor de overheid.

The Apple Tree Yard

Thriller/detective, 4 afleveringen, KRO-NCRV, NPO 2. Emily Watson speelt de ongelukkig getrouwde Yvonne, die een affaire krijgt met Mark. Dan blijkt dat Mark helemaal niet te vertrouwen is en verliest ze de controle over haar leven.

Capital

Drama, 3 afleveringen, VARA, NPO 2. De bewoners van een gegoede Londense straat ontvangen een vreemde brief. Ze doen het af als een marketing campagne, totdat zaken uit de hand beginnen te lopen.

Undercover

Thriller, 6 afleveringen, KRO-NCRV, NPO 2. Een advocaat keert terug naar Groot-Brittannië om de eerste zwarte directeur van het Openbaar Ministerie. Dan begint ze te geloven dat alles wat ze van haar echtgenoot weet, met wie ze twintig jaar getrouwd is, een leugen is.

Homeland Misdaad, seizoen 7, BNN, NPO 3. Lees meer over seizoen 6



Victoria Historisch, seizoen 2, 8 afleveringen, KRO-NCRV, NPO 2. Lees meer over seizoen 1

The legacy Familie, seizoen 3, 9 afleveringen, NTR, NPO 2. Lees meer over seizoen 1

Cold Feet Komedie, seizoen 7, VARA, NPO 3. Lees meer over seizoen 6